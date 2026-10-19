Токаев назвал беспечность и халатность главными препятствиями для развития Казахстана

Выступая на церемонии награждения спасателей, Глава государства подчеркнул, что взаимовыручка и поддержка оказавшихся в беде – фундаментальная традиции нации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государство приходит и будет приходить на помощь своим гражданам, где бы они ни оказались. По его словам, этот принцип прямо вытекает из Конституции, в которой главной, системообразующей идеей стала защита законных прав человека, его жизнь и безопасность как высшая ценность.

Глава государства также напомнил, что безопасность начинается с личной ответственности каждого человека, тогда как беспечность и халатность – главные препятствия на пути развития общества.

«Надо честно признать: источником многих катастроф являются сами люди. Большинство аварий с многочисленными жертвами можно было бы избежать, если бы каждый человек добросовестно выполнял свою работу на вверенном ему участке. Беспечность, халатность некоторых людей оборачиваются тяжелыми последствиями. Общая безопасность складывается из культуры поведения каждого человека. Поэтому больше всего в людях испокон веков ценились и такие качества, как собранность, дисциплина, ответственность. Трудолюбивые, бдительные и ответственные граждане составляют фундамент передового и безопасного общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам необходимо воспитать в молодежи законопослушность, стремление к порядку и бережное отношение к окружающей среде. Данные качества должны стать неизменным стандартом новой этики в обществе. Взаимовыручка и поддержка тех, кто оказался в беде, – это традиция, составляющая саму суть нашей нации. Это доказывают и наши соотечественники, которые в мирные дни совершают героические поступки, проявляя образцовую ответственность и самоотверженность. Государство никогда не оставит без внимания подобные поступки граждан и по достоинству оценит их заслуги», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что работники служб спасения добросовестно исполняют свой профессиональный долг и всегда служат на благо общества.