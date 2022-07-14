Токаев назвал регионы с ростом самоубийств среди детей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства указал на необходимость принять меры по защите детей от насилия и профилактике самоубийств, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент напомнил, что объявил этот 2022-й Годом детей. Но беспокоит рост в последние годы в стенах школ фактов насилия. Но 65% или в 3 тысячах школ видеокамеры не соответствуют требованиям, иногда вообще не работают, констатировал он. В целом по стране снизилось количество суицидов среди детей и подростков. Но в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях такие факты растут, отметил Глава государства.

В этой связи он указал на необходимость комплексного плана по защите детей от насилия и профилактике самоубийств.

Токаев также обратил внимание на случаи избиения детей в частных детских садах. Растет количество фактов, когда выделяют средства неработающим детским садам. Это все говорит о закрытости деятельность этих учреждений и отсутствии гражданской ответственности, резюмировал Президент.