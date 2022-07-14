Токаев назвал рекордной инфляцию в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заявил, что инфляция в стране впервые с 2015 года достигла рекордных 14,5%, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Несмотря на сложные геополитические вызовы, Казахстан стабильно развивается. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4%, а реальный сектор – на 4,1%. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Вместе с тем, по словам Президента, инфляция не стоит на месте.



"Сейчас этот показатель достиг рекордных 14,5%, впервые с 2015 года", – резюмировал Глава государства.

По данным из открытых источников, инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. При этом отдельные товары могут заметно дорожать, другие – дешеветь, а третьи – вообще не меняться в цене. В основном цены на товары и услуги зависят от спроса и предложения на рынке, а некоторые цены регулирует государство.