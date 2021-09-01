Выступая на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал свою главную цель на посту Президента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Обозначив основные приоритеты Послания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благополучие всех казахстанцев – его главная цель на посту Президента Казахстана.
Для достижения данной цели Глава государства выдвинул пять ключевых инициатив.
Во-первых, Касым-Жомарт Токаев объявил о своем решении увеличить размер минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Эта мера напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно – всех трудящихся.
Во-вторых, Президент заявил о необходимости повышения фонда оплаты труда, который за последние 10 лет отстал от прибыли владельцев предприятий почти на 60%. В данном контексте Правительству поручено разработать "мягкие" меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. Для работодателей, повышающих заработные платы сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к господдержке.
Третья инициатива направлена на снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Глава государства предложил внедрить для микро- и малого предпринимательства единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34 % до 25 %. Это простимулирует бизнес "вывести из тени" тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования.
В-четвертых, Касым-Жомарт Токаев поручил с 2022 по 2025 годы ежегодно повышать на 20% заработную плату ряда категорий сотрудников бюджетной сферы (работников учреждений культуры, архивов, библиотек и т.д.). Эффект от реализации данной инициативы ощутят на себе около 600 тысяч наших соотечественников.
В-пятых, Президент считает необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. По его мнению, это позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться.
Обозначив основные приоритеты Послания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благополучие всех казахстанцев – его главная цель на посту Президента Казахстана.
Для достижения данной цели Глава государства выдвинул пять ключевых инициатив.
Во-первых, Касым-Жомарт Токаев объявил о своем решении увеличить размер минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Эта мера напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно – всех трудящихся.
Во-вторых, Президент заявил о необходимости повышения фонда оплаты труда, который за последние 10 лет отстал от прибыли владельцев предприятий почти на 60%. В данном контексте Правительству поручено разработать "мягкие" меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. Для работодателей, повышающих заработные платы сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к господдержке.
Третья инициатива направлена на снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Глава государства предложил внедрить для микро- и малого предпринимательства единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34 % до 25 %. Это простимулирует бизнес "вывести из тени" тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования.
В-четвертых, Касым-Жомарт Токаев поручил с 2022 по 2025 годы ежегодно повышать на 20% заработную плату ряда категорий сотрудников бюджетной сферы (работников учреждений культуры, архивов, библиотек и т.д.). Эффект от реализации данной инициативы ощутят на себе около 600 тысяч наших соотечественников.
В-пятых, Президент считает необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья. По его мнению, это позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться.