Токаев назвал важную проблему стоящую перед обществом в Казахстане
Екатерина Елисеева
Главы государства Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью на телеканале "QAZAQSTAN" ответил, какая самая важная проблема стоит перед казахстанским обществом, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Какова, на Ваш взгляд, самая важная проблема, которая сегодня стоит перед нашим обществом?" – задала вопрос журналист.
"Важнейший для нашего общества вопрос – верховенство закона. К сожалению, есть немало граждан, которые не хотят соблюдать законы. Усиливается правовой нигилизм. Наши предки уже давно постигли истину "тәртіпсіз ел болмайды" ("без порядка не будет страны"). Моя позиция такова: гармония и мир возможны только тогда, когда в обществе царят закон и порядок. Закон – главный критерий цивилизованности любого общества. Только тогда, когда господствует закон, формируется справедливое общество. И мы обязательно должны этого добиться. Это мой главный принцип", – ответил Токаев.