Токаев назвал виновных в допущении протестной ситуации в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране заявил, что вина за допущение протестной ситуации лежит на Правительстве и компаниях "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Akorda.kz
.
Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз".
Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.
Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.
"На данный момент разработано только технико-экономическое обоснование. Не решены вопросы финансирования проекта. Второе. Действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом не проработаны. Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате Министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги", – сказал он.Напомним
, 2 января недовольные повышением цен на сжиженный газ собрались в Жанаозене. С 1 января 2022 года цена на топливо резко увеличилась до 120 тенге. Жители Жанаозена просили снизить стоимость газа до 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы.
Президент РК дал поручение
Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Распоряжением Премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер
по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.
4 января Правительственная комиссия провела переговоры
с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ, а позже встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, где озвучила решение о снижении стоимости сжиженного газа
и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.
Вечером 4 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter
призвал демонстрантов не следовать призывам деструктивных лиц.
"Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", – заявил Глава государства.
В связи с обострением ситуации Касым-Жомарт Токаев подписал указы
о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.
Также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял
отставку Правительства.