Президент: Необходимо ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Президента, важное место в повестке многогранного взаимодействия традиционно занимает укрепление культурно-гуманитарных связей. 

«Казахстан уделяет особое внимание изучению, сохранению и популяризации исторического наследия тюркских народов. На встрече в Туркестане в этом году я предложил создать Центр тюркской цивилизации и Центр «Мәңгілік ел», призванный популяризировать Степную цивилизацию. В настоящее время ведутся соответствующие работы. Считаем необходимым ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации. Кроме того, в нашей стране продолжается работа над фундаментальным семитомным изданием «История Казахстана с древнейших времен до наших дней». Выражаем искреннюю признательность представителям научной общественности тюркских стран, которые активно участвуют в этой работе. Данный академический труд позволит всесторонне, объективно и беспристрастно осмыслить исторические события с научной точки зрения», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал высокую оценку деятельности связанных с ОТГ структур. По его словам, по инициативе Тюркской академии опубликован ряд трудов, посвященных общим историческим и культурным памятникам. В их числе подготовлены трехтомное издание «Сакральная география тюркского мира» и пятитомный каталог «Древнетюркские письменные памятники». Кроме того, издан 25-томный «Словарь современных тюркских языков». Эти труды – весомый результат работы тюркских ученых. Фонд тюркской культуры и наследия разработал международную цифровую платформу Turkic Heritage. Этот уникальный электронный ресурс призван содействовать глубокому изучению истории, литературы и культурных традиций тюркского мира.

«Безусловно, в нашей общей истории особое место занимает Алтай. В этом году в Казахстане на высоком уровне прошел международный фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». По решению организации ИСЕСКО священный город Туркестан в 2027 году станет культурной столицей исламского мира. В рамках этой инициативы мы планируем провести масштабные мероприятия, направленные на сохранение духовного единства и преемственности тюркской цивилизации. Будет организован международный форум имени Ходжи Ахмеда Яссауи, посвященный вопросам литературы и языка. Также состоится встреча специалистов музейного дела тюркского и исламского мира. Приглашаем представителей научных кругов принять самое активное участие в этих мероприятиях», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также подчеркнул необходимость приоритетного укрепления институциональной структуры Организации тюркских государств.

«В последние годы сфера деятельности ОТГ значительно расширилась, охватывая уже 60 различных направлений. Вместе с тем очевидно, что некоторые функции дублируют друг друга. Исходя из этого, нам следует определить главные направления совместной работы. В целом, необходимо структурировать стоящие перед нами задачи и приоритеты. Кроме того, хотел бы отметить недопустимость нарушения положений договоров, подписанных на высшем уровне в рамках нашей Организации. Также считаю важным вновь отметить необходимость создания Совета постоянных представителей при ОТГ. В мае этого года на встрече высокого уровня в Туркестане я заявил о том, что Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Это позиция Казахстана», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Глава государства напомнил казахскую пословицу «Береке – бірлікте, ырыс – ынтымақта» («Благополучие – в единстве, изобилие – в согласии») и подчеркнул важность консолидации усилий во имя достижения общих целей.

«Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс деятельности ОТГ и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. В этой связи хотел бы особо отметить, что Азербайджан, председательствующий в Организации с прошлого года, внес неоценимый вклад в повышение ее авторитета. Выражаю признательность азербайджанской стороне. Теперь председательство переходит к Турции. Уверен, что в предстоящий период в рамках Организации будут реализованы новые инициативы. Выражаю благодарность г-ну Кубанычбеку Омуралиеву за проделанную работу и желаю успехов новому Генеральному секретарю Мирвохиду Азимову. Еще раз выражаю признательность Президенту Турецкой Республики за проведение саммита на высоком уровне. Пусть крепнет единство тюркских народов!» – подытожил Президент Казахстана.

На саммите также выступили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По итогам 13-го саммита Организации тюркских государств принята Анкаринская декларация.

#Токаев #Эрдоган #Анкара #ОТГ

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