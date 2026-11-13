Токаев: никто не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция

Президент,Коррупция
Айман Аманжолова
корреспондент

Такую позицию Глава государства озвучил в ходе оперативного совещания Совета Безопасности в связи с задержанием руководителей АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Высокая должность обязывает проявлять всегда и везде высокую ответственность. Никто, независимо от занимаемой должности, заслуг или связей, включая родственные связи, не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция. В последнее время мы пересмотрели некоторые соглашения и контракты, которые, на мой взгляд, были подписаны ошибочно. В то же время власть не собирается вводить какие-либо ограничения для бизнесменов. Напротив, мы, помогаем и будем помогать, всячески содействовать им.

Вы знаете, что мною поручено с 1 января следующего года объявить еще один трехлетний мораторий на проверки работы малого бизнеса. В этом заключается суть правовой стратегии «Закон и Порядок»: поддерживать всех людей, а также предприятия, которые нуждаются в этом, и действовать в соответствии с принципом справедливости, в точном соответствии с Законом», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что работа аппарата ФНБ «Самрук-Қазына» и государственных компаний, в том числе «Қазақстан темір жолы», не остановлена, она остается бесперебойной. Все учреждения, принадлежащие государственным компаниям, продолжают работать в прежнем режиме.

По словам Главы государства, произошедший серьезный инцидент – это не повод для сбоев в работе Фонда и госкомпаний. Более того, он выразил уверенность, что борьба с коррупцией, напротив, должна повысить доверие инвесторов и кредиторов к данному институту, а его работа станет более эффективной, прозрачной и продуктивной.

Также Президент напомнил, что Генеральная прокуратура обеспечила возврат незаконно приобретенных активов на сумму более 1,3 трлн тенге. Они пошли на финансирование строительства 466 социальных и инфраструктурных объектов. На сегодняшний день завершено строительство 383 объектов, включая медицинские учреждения, системы водоснабжения, школы, спортивные комплексы.

«Эта работа продолжается, и, по всей видимости, есть основания для того, чтобы посмотреть, насколько качественно построены объекты. У нас часто страдает качество тех или иных объектов, включая, прежде всего, дороги. Однако, как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях. В связи с этим Правительство и контролирующие органы должны представить мне 24 ноября этого года конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, качественному улучшению компаний квазигосударственного сектора и сотрудников его аппаратов», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что в новой исторической эпохе мы не имеем права топтаться на месте, довольствоваться прежними успехами, почивать на лаврах. Лень и безразличие – не попутчики в строительстве Справедливого Казахстана. А коррупционное сообщество – наши враги, которые уже вынашивают планы дискредитации и подрыва «Народной стройки».

«Этого, конечно же, мы не допустим. Все объекты социальной инфраструктуры, включая дороги, аэропорты, поликлиники, реабилитационные центры, дома творчества, школы, спортивные объекты должны быть построены качественно. Так и будет. А правильное расходование государственных средств обеспечит специальная Государственная комиссия. Ее состав будет опубликован в начале следующей недели. Таким образом, мы начинаем великий поход, конечная цель которого – народное благополучие, благосостояние в соответствии с конституционными принципами – Закон, Справедливость и Порядок. Этот путь будет нелегким, скорее, тернистым, но дорогу осилит идущий», - сказал Президент.

 

#Казахстан #Токаев #президент #коррупция

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