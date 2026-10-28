Токаев обозначил миссию исторического масштаба

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» отметил, что Казахстан должен оставить будущим поколениям не только денежные накопления на счетах, но и качественно новую страну, сообщает Kazpravda.kz
Глава государства напомнил, что главная цель Национального фонда - дальнейшее повышение благосостояния страны.
Национальный фонд уже много лет вносит большой вклад в обеспечение финансовой стабильности.
"Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации. Это наша главная задача, если хотите – миссия исторического масштаба", - сказал Глава государства, озвучивая Послание в Курултае.