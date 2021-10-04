Токаев обозначил приоритеты развития Жамбылской области

Фото: akorda.kz
Главе государства представили инвестиционные проекты Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов и перспективах развития города Тараза.

Бердибек Сапарбаев проинформировал Президента об исполнении поручений, озвученных в Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

По итогам восьми месяцев текущего года по базовым отраслям экономики обеспечена положительная динамика, рост наблюдается в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, торговле, связи, также увеличились налоговые поступления, заработная плата.

За отчетный период введено в эксплуатацию 372,9 тыс. кв. метров жилья, привлечено 232,6 млрд тенге инвестиций.





В рамках программы поддержки предпринимательства до 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 107 инвестиционных проектов на сумму 2,5 трлн тенге. Главе государства было доложено, что в этом году будет реализован 31 проект на 171 млрд тенге, за восемь месяцев запущено 13 проектов на 78,2 млрд тенге.

Как сообщил аким, на реализацию проекта «От поля до прилавка» направлен 1 миллиард тенге. В регионе работает 31 социальный павильон, планируется открыть еще 12.



Президент Казахстана, заслушав отчет, обозначил приоритеты развития региона.

«Ваш доклад принят. В целом регион интенсивно развивается. Есть рост, есть и нерешенные вопросы. Ваши предложения будут рассмотрены, я возьму на личный контроль их положительное решение. Планирую в начале следующего года посетить регион и обсудить конкретные вопросы. Что касается производства вакцины, то Казахстан благодаря Жамбылской области вошел в число ведущих стран мира. Я признателен вам за проделанную работу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.



