Токаев обозначил ряд задач перед зампредом Совбеза

Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка
Глава государства принял заместителя Председателя Совета Безопасности Аиду Балаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд первоочередных задач, в том числе связанных с созданием Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.
Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка.