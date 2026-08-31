Токаев обозначил ряд задач перед зампредом Совбеза

Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка

Фото: Акорда

Глава государства принял заместителя Председателя Совета Безопасности Аиду Балаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд первоочередных задач, в том числе связанных с созданием Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.



Новый государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту, будет заниматься вопросами обеспечения национальной безопасности, законности и правопорядка.