Токаев объяснил появление «Қазақстан Халық Кеңесі»

Глава государства рассказал об этом на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Я давно планировал создать специальный институт, на площадке которого можно было бы открыто обсуждать проблемы страны, анализировать предложения и мнения людей и вырабатывать конкретные решения. Предметом моих долгих размышлений стали структура и формат его работы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент лично предложил Комиссии по конституционной реформе название «Қазақстан Халық Кеңесі», которое отражает общенациональный характер нового института.

Согласно Конституции, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ. Поэтому присутствие слова «Халық» в названии уникального органа, представляющего интересы общества, весьма логично, обоснованно и закономерно.

Кроме того, название «Қазақстан Халық Кеңесі» – это единый и официальный вариант, закрепленный в Конституции, что подчеркивает высокий статус и ответственность нового органа.

Ранее ключевые задачи государственного значения выполняли Ассамблея народа Казахстана, Национальный совет общественного доверия при Президенте, Национальный Курултай и другие консультативно-совещательные органы. Эти институты в полной мере выполнили возложенную на них историческую миссию.

Ассамблея народа Казахстана внесла неоценимый вклад в укрепление единства страны и способствовала тому, чтобы Казахстан получил признание во всем мире как территория мира, взаимного доверия и согласия.

Совет общественного доверия помогал утверждать новую политическую культуру через конструктивный диалог. Члены Национального Курултая углубили содержание общенационального диалога.

В рамках этой структуры были выработаны практически значимые инициативы, в рамках реализации которых было принято 26 законов, и еще 10 законопроектов будут рассмотрены в Курултае.

«Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем гражданам, принявшим активное участие в решении вопросов государственного значения и показавшим высокий пример патриотизма», - сказал Глава государства.

Быть цивилизованной страной – значит идти в ногу со временем и постоянно сохранять конкурентоспособность.

«Чтобы трансформировать национальное самосознание и консолидировать общество вокруг общих целей, нам необходимо дальше развивать общественный диалог. В этом состоит главная цель создания Қазақстан Халық Кеңесі», - отметил Глава государства.

Впервые в истории страны представители различных групп, трудящиеся на благо общества, консолидированы в рамках одной структуры. Это можно назвать реальным, практическим воплощением концепции «Разные мнения – единая нация».

По словам Президента, учреждение Қазақстан Халық Кеңесі свидетельствует о том, что наше общенациональное единство значительно укрепилось и обрело институциональный характер. Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі будут реализовываться эффективные, глубоко проработанные инициативы, направленные на укрепление единства народа.

«В этой связи я хотел бы еще раз обратить внимание на конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі. Этот шаг открывает колоссальные возможности. Однако нужно непременно учесть, что Халық Кеңесі – это не альтернатива Курултаю. Члены Халық Кеңесі не будут заниматься деятельностью, входящей в компетенцию Курултая, и не будут вмешиваться в работу депутатов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Согласно закону, подобные действия недопустимы. Следовательно, и депутаты Курултая не вправе вмешиваться в деятельность Халық Кеңесі.

Главная задача – обеспечить слаженную и взаимодополняющую работу этих институтов власти. Поэтому комитетам Халық Кеңесі и Курултая предстоит выстроить постоянный диалог и работать в синергии.

«У нас общие цели и одна Родина. Поэтому мы все должны сплотить усилия и усердно трудиться во благо народа Казахстана. При разработке законопроектов необходимо в полной мере учитывать мнения, чаяния и пожелания народа. Тесная координация двух структур непременно откроет для этого все необходимые возможности», - сказал Президент.

В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли представители этнокультурных объединений, региональных маслихатов и общественных советов, а также общественных организаций. Таким образом, формируется новая масштабная и единая система взаимоотношений между государством и обществом.