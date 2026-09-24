Токаев объяснил появление «Қазақстан Халық Кеңесі»

Глава государства рассказал об этом на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Я давно планировал создать специальный институт, на площадке которого можно было бы открыто обсуждать проблемы страны, анализировать предложения и мнения людей и вырабатывать конкретные решения. Предметом моих долгих размышлений стали структура и формат его работы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент лично предложил Комиссии по конституционной реформе название «Қазақстан Халық Кеңесі», которое отражает общенациональный характер нового института.
Согласно Конституции, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ. Поэтому присутствие слова «Халық» в названии уникального органа, представляющего интересы общества, весьма логично, обоснованно и закономерно.
Кроме того, название «Қазақстан Халық Кеңесі» – это единый и официальный вариант, закрепленный в Конституции, что подчеркивает высокий статус и ответственность нового органа.
Ранее ключевые задачи государственного значения выполняли Ассамблея народа Казахстана, Национальный совет общественного доверия при Президенте, Национальный Курултай и другие консультативно-совещательные органы. Эти институты в полной мере выполнили возложенную на них историческую миссию.
Ассамблея народа Казахстана внесла неоценимый вклад в укрепление единства страны и способствовала тому, чтобы Казахстан получил признание во всем мире как территория мира, взаимного доверия и согласия.
Совет общественного доверия помогал утверждать новую политическую культуру через конструктивный диалог. Члены Национального Курултая углубили содержание общенационального диалога.
В рамках этой структуры были выработаны практически значимые инициативы, в рамках реализации которых было принято 26 законов, и еще 10 законопроектов будут рассмотрены в Курултае.
«Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность всем гражданам, принявшим активное участие в решении вопросов государственного значения и показавшим высокий пример патриотизма», - сказал Глава государства.
Быть цивилизованной страной – значит идти в ногу со временем и постоянно сохранять конкурентоспособность.
«Чтобы трансформировать национальное самосознание и консолидировать общество вокруг общих целей, нам необходимо дальше развивать общественный диалог. В этом состоит главная цель создания Қазақстан Халық Кеңесі», - отметил Глава государства.
Впервые в истории страны представители различных групп, трудящиеся на благо общества, консолидированы в рамках одной структуры. Это можно назвать реальным, практическим воплощением концепции «Разные мнения – единая нация».
По словам Президента, учреждение Қазақстан Халық Кеңесі свидетельствует о том, что наше общенациональное единство значительно укрепилось и обрело институциональный характер. Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі будут реализовываться эффективные, глубоко проработанные инициативы, направленные на укрепление единства народа.
«В этой связи я хотел бы еще раз обратить внимание на конституционный статус Қазақстан Халық Кеңесі. Этот шаг открывает колоссальные возможности. Однако нужно непременно учесть, что Халық Кеңесі – это не альтернатива Курултаю. Члены Халық Кеңесі не будут заниматься деятельностью, входящей в компетенцию Курултая, и не будут вмешиваться в работу депутатов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Согласно закону, подобные действия недопустимы. Следовательно, и депутаты Курултая не вправе вмешиваться в деятельность Халық Кеңесі.
Главная задача – обеспечить слаженную и взаимодополняющую работу этих институтов власти. Поэтому комитетам Халық Кеңесі и Курултая предстоит выстроить постоянный диалог и работать в синергии.
«У нас общие цели и одна Родина. Поэтому мы все должны сплотить усилия и усердно трудиться во благо народа Казахстана. При разработке законопроектов необходимо в полной мере учитывать мнения, чаяния и пожелания народа. Тесная координация двух структур непременно откроет для этого все необходимые возможности», - сказал Президент.
В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли представители этнокультурных объединений, региональных маслихатов и общественных советов, а также общественных организаций. Таким образом, формируется новая масштабная и единая система взаимоотношений между государством и обществом.