Президент объяснил важность возрождения Дня Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий рассказал о том, в каких условиях подписывалась Декларация о суверенитете Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Декларация о суверенитете, добавил он, это победа смелости и дипломатии, разума и терпения.

"Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности", – отметил глава государства.

Президент напомнил, что на состоявшемся в Улытау Национальном курултае он предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку. В итоге были внесены поправки в соответствующий закон.

"С этого года День Республики стал национальным праздником. Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности", – обозначил Токаев.