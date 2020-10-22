Токаев объявил 2021 год Годом 30-летия Независимости
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2021 год Годом 30-летия Независимости, передает Kazpravda.kz.
"На IV заседании НСОД объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия Независимости. Это хороший повод для осмысления пройденного пути. Юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии", – написал Глава государства в Twitter.
Напомним, впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации.
"Наших людей сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог будет строиться на признании плюрализма мнений. В обществе разные мнения, но единая нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия, в который войдут представители всего общества, включая молодежь", – сказал Токаев.
В этот же день был подписан указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
17 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Нацсовета. Согласно указу, основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.