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Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте

Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований п. 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу РК в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что известный казахстанский дипломат – посол Казахстана в Египте, Алжире и Тунисе Кайрат Лама Шариф предложил избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России и вернуть Нур-Султану название Астана.

«Через всенародный референдум в Конституцию можно внести новую статью об «административно-территориальных регионах» («әкімшілік-аймақтық өңірлер» в оригинальном тексте дипломата, опубликованном на казахском языке), чтобы избавиться от спорных названий населенных пунктов, насильно введенных колониальной Россией и Советским Союзом. В первую очередь надо признать, что «область» («облыс») – ключевое слово в казахском языке из русского языка, и для сохранения чистоты нашего государственного языка административно-территориальное устройство надо писать как «өңір» (регион)», - написал Лама Шариф на своей странице в социальной сети.

Также он предложил закрепить в Конституции следующие регионы: регион Абай с центром в Семее; регион Акмола с центром в Кокшетау; регион Актобе с центром в Актобе; регион Алмалы с центром в Конаеве; регион Атырау с центром в городе Султан Бейбарс; Западно-Казахстанский регион с центром в Урале; регион Жамбыл с центром в Таразе; регион Жетысу с центром в Талдыкоргане; регион Караганды с центром в Караганде; регион Костанай с центром в Костанае; регион Мангыстау с центром в городе Мангыстау; Южно-Казахстанский регион с центром в Туркестане; регион Сарыарка (ныне – Павлодарская область) с центром в городе Ертис; Северо-Казахстанский регион с центром в городе Абылай хан; регион Сырдарья (ныне – Кызылординская область) с центром в городе, переименованном из Кызылорды в Байконыр; регион Торгай с центром в Аркалыке; регион Улытау с центром в Жезказгане; Восточно-Казахстанский регион с центром в Оскемене; Астана; Алма-Ата; Шымкент.

Кроме того, он предложил переименовать Казахстан в Казахское Государство (Қазақ Мемлекеті - в оригинале текста Шарифа).

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