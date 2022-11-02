Токаев одобрил поправки в договор о пенсиях сотрудников ЕЭК и Суда ЕАЭС – граждан России

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Протоколом предусматривается обеспечение должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации, правом на назначение в соответствии с законодательством РФ пенсии за выслугу лет.