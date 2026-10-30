Токаев: Осуждаем атаки хуситов на братскую Саудовскую Аравию

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значимость созданной по инициативе Реджепа Тайипа Аллеи Организации тюркских государств.

– Уверен, что эта Аллея станет символом нашего нерушимого братства. Как известно, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывают негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий, – заявил Президент.