Токаев: Осуждаем атаки хуситов на братскую Саудовскую Аравию

Президент

Касым-Жомарт Токаев выступил на 13-м саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значимость созданной по инициативе Реджепа Тайипа Аллеи Организации тюркских государств.

– Уверен, что эта Аллея станет символом нашего нерушимого братства. Как известно, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывают негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий, – заявил Президент.

#Токаев #атаки #хуситы

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