Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны

Свои должности покинули начальник Генштаба, заместитель министра обороны и главнокомандующий ВМС

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в руководстве Министерства обороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Свои должности покинули первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Каныш Абубакиров, заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев и главнокомандующий Военно-морскими силами Канат Ниязбеков.