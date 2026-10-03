Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны

Свои должности покинули начальник Генштаба, заместитель министра обороны и главнокомандующий ВМС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в руководстве Министерства обороны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Свои должности покинули первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Каныш Абубакиров, заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев и главнокомандующий Военно-морскими силами Канат Ниязбеков.
«Распоряжениями Главы государства Каныш Асанханович Абубакиров освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан; Алмаз Дженишевич Джумакеев освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан; Канат Сериккалиевич Ниязбеков освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан», – сообщили в Акорде.