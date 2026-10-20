Токаев освободил от должности директора СЦК

Президент

Несколько распоряжений подписал Президент

Фото: Акорда

Распоряжением Главы государства Умаров Аскар Куанышевич освобожден от должности директора Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Кульшманов Канат Амангельдинович назначен директором Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кочетов Евгений Дмитриевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан.

#Токаев #назначения #Акорда #СЦК

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