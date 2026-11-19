Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт нашей страны составит 398 млрд долларов, тогда как семь лет назад этот показатель составлял около 181 млрд долларов.



С 2019 года в нашу экономику было привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. Объем внешней торговли страны приблизился к 150 млрд долларов. Совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда вырос на 44 % и превысил 129 млрд долларов.



В рамках программы «Нацфонд –детям» на индивидуальные счета более семи миллионов детей перечислено 2,5 млрд долларов.

«Без сомнения, это наш бесценный вклад в обеспечение безопасного будущего подрастающего поколения. В Казахстане четко установлен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в рамках которого нашим гражданам предоставляется более тысячи медицинских услуг. В нашей стране предусмотрено 39 видов пособий для социально уязвимых категорий граждан», - говорит Президент.

За последние 7 лет в стране открыто 625 средних и крупных производственных предприятий. Трудоустроено 3 млн 600 тысяч человек. Построено 118 млн квадратных метров жилья. Построено и отремонтировано 36 тысяч километров автомобильных трасс и 5 тысяч километров железных дорог.



Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам природных ресурсов и редких металлов, включая уран, нефть, уголь, титан, золото, хром, медь, вольфрам, кобальт, ванадий и другие критически важные минералы.