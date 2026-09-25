Токаев отметил важность запуска масштабного инвестпроекта в Жамбылской области

Президент принял председателя Совета директоров Fufeng Group Ли Сюэчуня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Сюэчуня с началом запуска масштабного инвестиционного проекта в Жамбылской области.

Как подчеркнул Глава государства, предприятие имеет стратегическое значение для индустриального развития Казахстана и формирования нового направления – агропромышленных биотехнологий. Особую важность представляет формирование стабильных поставок сырья и создание агропояса вокруг промышленного парка.

В свою очередь Ли Сюэчунь сообщил о планах компании выстроить долгосрочное партнерство с казахстанскими аграриями по закупу кукурузы и подготовке квалифицированных специалистов. В этой связи обсуждена возможность создания совместной образовательной программы с вузами нашей страны и R&D центром на базе предприятия с привлечением отечественных научно-исследовательских институтов.

Председатель Совета директоров Fufeng Group отметил наличие у Казахстана мощных ресурсных преимуществ и условий для реализации крупномасштабных проектов, в том числе в сельскохозяйственной отрасли.