Президент
Токаев отметил высокую динамику казахстанско-южнокорейского взаимодействия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, находящуюся в Нур-Султане для участия в работе 12-го заседания Форума "Центральная Азия – Республика Корея", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Президента РК.   

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Глава государства отметил высокую динамику казахстанско-южнокорейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

"Визит Вашего Президента в апреле текущего года был весьма продуктивным. Программа "Свежий ветер", которая была подписана в ходе этого визита, является весьма важной с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере экономики и бизнеса", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь южнокорейский дипломат передала слова приветствия от Президента страны Мун Чжэ Ина и подтвердила готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

"Мы с нетерпением ожидаем Вашего визита в нашу страну в следующем году. Результаты визита моего Президента в Казахстан стали весьма плодотворными. Достигнутые в рамках этого визита договоренности обозначили конкретные направления для наращивания дальнейшего взаимодействия, которые успешно реализуются соответствующими органами наших государств. Все развивается в правильном русле. Мы приложим все усилия для того, чтобы Ваш визит в Южную Корею открыл новые горизонты нашего сотрудничества", – сказала Кан Гён Хва.


Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Тонкая красная нить инфоцыганства
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Президент
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакис…
Президент , Спорт , Бокс
Токаев об Алимханулы: Продемонстрировал превосходство казах…
Президент , Общество
Касым-Жомарт Токаев встретился с членами Национального куру…
Президент
Касым-Жомарт Токаев выступит 1 сентября с Посланием народу …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]