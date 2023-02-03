Токаев ознакомился с деятельностью птицефабрики в селе Мырзатай

На птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику «Аулие-Ата Феникс», расположенную в селе Мырзатай Байзакского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.

В настоящее время на птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии.

Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которая поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

В этом году запланировано строительство 6 производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.

В ходе мероприятия аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.