Токаев ознакомился с проектами в сфере ИИ и цифровизации

В рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 Президент Касым-Жомарт Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Главе государства продемонстрировали модель AI-Enabled University на базе Qazaq AI Research University, проекты Trusted Kazakhstan, ALFA, новые функциональные возможности национального мессенджера Aitu.

Кроме того, гостей выставки ознакомили с интеллектуальными решениями фонда «Самрук-Қазына» и компании Higgsfield.ai, а также планами развития кластера центров обработки данных «Долина ЦОДов».

Представленные разработки направлены на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы экономики и госуправления, поддержку отечественной цифровой инфраструктуры и укрепление позиций Казахстана в качестве регионального технологического хаба.