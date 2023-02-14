Токаев ознакомился с работой клинико-реабилитационного центра Viamedis Kokshetau

Президент, Поездки, Здравоохранение
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Это - первый центр в стране, где осуществляется комплексная реабилитация пациентов после инсульта.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил клинико-реабилитационный центр Viamedis Kokshetau, открывшийся в мае прошлого года в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Это - первый центр в стране, где осуществляется комплексная реабилитация пациентов после инсульта. При центре в рамках государственно-частного партнерства была построена поликлиника, рассчитанная на 250 пациентов. В отделении стационарной реабилитации поликлиники предусмотрено свыше 100 койко-мест, в дневном стационаре – 46 койко-мест. Здесь обслуживается 20 тысяч человек. Медицинский персонал центра составляет 235 работников.

По словам руководства учреждения, новейшее медицинское оборудование позволяет качественно и оперативно оценивать состояние пациентов и ставить диагнозы.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о развитии сферы здравоохранения в Акмолинской области. В регионе функционируют 560 объектов здравоохранения, где трудятся порядка 7800 медицинских работников. Дефицит врачебных кадров за последние три года снизился в два раза. В области приобретено порядка 80 единиц медицинской техники на 1,4 млрд тенге.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в 38 сельских населенных пунктах региона планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций.

Кроме того, министерство здравоохранения совместно с зарубежным инвестором реализует проект по строительству современной многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау.

Затем глава государства ознакомился с ходом застройки микрорайона Сарыарка, на территории которого расположен медцентр Viamedis Kokshetau. В микрорайоне, который с 2012 года возводится на территории в 1120 гектаров, построен многоквартирный жилой дом. Сданы в эксплуатацию IT-школа имени Аль-Фараби, пожарное депо, спортивные объекты. В ближайшее время планируется построить еще один многоквартирный дом, а также 21 объект образования, 2 торговых центра и парковые зоны.

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