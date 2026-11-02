Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства совершил поездку на трамвае по проспекту Республики до остановки «Инженерная», лично оценив качество проведенных работ и готовность обновленной транспортной инфраструктуры к полноценной эксплуатации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Трамвайное движение восстановлено компанией Qarmet в 2024 году. С момента возобновления трамвайного сообщения совершено более 1 млн пассажирских поездок.

Всего в городе восстановлено и заменено 30 километров путей, приобретено 8 новых современных вагонов, что позволяет осуществлять регулярное движение в соответствии с графиком.

На трамваях подключена удобная электронная система оплаты, а для работников и ветеранов предприятия Qarmet предусмотрен бесплатный проезд.

В краткой беседе с руководством АО Qarmet Президент отметил значимость возобновления движения трамваев в городе металлургов.

«Действительно, трамвай для Темиртау — это же связь времен. Правильно, что и жители требовали восстановления трамвайного сообщения, и вы пошли навстречу. Когда вы пришли на комбинат, я говорил о том, что нужно обязательно заняться благоустройством Темиртау. Город был запущен. Хотя работы еще много здесь, но начало положено. Газом обеспечены жители Темиртау. Настроение, насколько мне известно, хорошее, поскольку люди замечают позитивные изменения и отвечают благодарностью. Как я понимаю, настроение трудового коллектива значительно улучшилось. Главное – это наличие положительных тенденций. Мы обязательно сделаем комбинат символом прогресса, успеха и даже, я вам могу сказать, процветания», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #Темиртау #Караганда #трамвай

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