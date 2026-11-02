Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау

Глава государства совершил поездку на трамвае по проспекту Республики до остановки «Инженерная», лично оценив качество проведенных работ и готовность обновленной транспортной инфраструктуры к полноценной эксплуатации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Трамвайное движение восстановлено компанией Qarmet в 2024 году. С момента возобновления трамвайного сообщения совершено более 1 млн пассажирских поездок.

Всего в городе восстановлено и заменено 30 километров путей, приобретено 8 новых современных вагонов, что позволяет осуществлять регулярное движение в соответствии с графиком.

На трамваях подключена удобная электронная система оплаты, а для работников и ветеранов предприятия Qarmet предусмотрен бесплатный проезд.

В краткой беседе с руководством АО Qarmet Президент отметил значимость возобновления движения трамваев в городе металлургов.