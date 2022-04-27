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Президент , Поручения , Экономика
Токаев ознакомился со стратегией дальнейшего развития НПП "Атамекен"

Президент Казахстана принял председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбека Баталова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву были презентованы подходы к трансформации НПП.

Раимбек Баталов рассказал о том, что в феврале 2022 года на внеочередном съезде Палаты предпринимателей было принято решение о трансформации ее деятельности с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса. Руководитель «Атамекен» также представил информацию о реализации Программы развития малого и среднего бизнеса в Алматы.

Глава государства был проинформирован о планах НПП мобилизовать бизнес для повышения качества и ответственности отраслевой экспертизы. В частности, палата намерена обсуждать с бизнесом и апробировать проекты программных документов и приказов госорганов. Это позволит укрепить конструктивное взаимодействие государства и бизнеса.

Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению на законодательном уровне давления на бизнес, повышению эффективности работы судов и органов прокуратуры по защите бизнеса.

Президент поддержал необходимость системной трансформации деятельности «Атамекен», особо отметив, что палата должна стать эффективным каналом взаимодействия между бизнесом и властью. Он также одобрил предпринимаемые меры по дебюрократизации в бизнес-среде и необходимость совмещения позиций председателя президиума и правления палаты на период трансформации, чтобы быстро и эффективно решать поставленные задачи.

Глава государства поручил активизировать работу по перезагрузке НПП как института, призванного способствовать развитию предпринимательства и защите прав бизнес-сообщества.

 

 

 

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