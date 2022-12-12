На чем должны сосредоточиться акимы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседание Правительства заявил, что регионы остро нуждаются в решении инфраструктурных проблем, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"Запускается новый проект по модернизации сельского здравоохранения. Будут построены порядка 700 новых медицинских объектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. На это мы выделяем более 200 миллиардов тенге", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что регионы остро нуждаются в решении инфраструктурных проблем.

"Нехватка жилья, высокий износ систем тепло-, энерго- и водоснабжения, некачественные дороги – эти проблемы известны всем. Сегодня здесь присутствуют акимы регионов, включая вновь назначенных. Вам оказано большое доверие и предоставлена уникальная возможность преобразовать вверенные области и города в "сильные регионы" с высоким качеством жизни. Нужно работать усердно", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.