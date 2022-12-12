На чем должны сосредоточиться акимы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседание Правительства заявил, что регионы остро нуждаются в решении инфраструктурных проблем, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Запускается новый проект по модернизации сельского здравоохранения. Будут построены порядка 700 новых медицинских объектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. На это мы выделяем более 200 миллиардов тенге", – заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что регионы остро нуждаются в решении инфраструктурных проблем.
"Нехватка жилья, высокий износ систем тепло-, энерго- и водоснабжения, некачественные дороги – эти проблемы известны всем. Сегодня здесь присутствуют акимы регионов, включая вновь назначенных. Вам оказано большое доверие и предоставлена уникальная возможность преобразовать вверенные области и города в "сильные регионы" с высоким качеством жизни. Нужно работать усердно", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.