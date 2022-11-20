Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день

Глава государства проголосовал на внеочередных президентских выборах на избирательном участке, расположенном в столичном Дворце школьников имени Аль-Фараби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Выступая перед журналистами, Касым-Жомарт Токаев назвал сегодняшний день историческим.

«Сегодня очень важный, исторический день. Мы голосуем за светлое будущее нашей страны. Этот год был непростым, но наш народ сплотился и преодолел все трудности. Теперь перед нами стоят очень масштабные цели и задачи. Предстоит большая работа. Проводятся политические реформы. Летом состоялся общенациональный референдум. Сегодня проходят внеочередные президентские выборы. В перспективе эта работа будет продолжена», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.