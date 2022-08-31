Токаев поблагодарил Шукеева за работу на посту акима Туркестанской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Умирзака Шукеева за работу на посту акима Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Руслана Желдибая.

«Указом Главы государства Умирзак Естаевич Шукеев освобожден от должности акима Туркестанской области.

Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона», – говорится в сообщении Р. Желдибая.

Напомним, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку 24 августа 2022 года из-за коррупции подчиненного. В июле 2022 года экс-аким города Кентау Даурен Махажанов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам лишения свободы.