Токаев поблагодарил за теплое поздравление премьер-министра Пакистана

Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Глава государства выразил благодарность за теплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии.

Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах.