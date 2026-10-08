Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере ИИ

Об этом Глава государства заявил на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Казахстан последовательно выстраивает целостную экосистему искусственного интеллекта. Принят Закон «Об искусственном интеллекте», реализуется стратегия Digital Qazaqstan, запущены суперкомпьютерные кластеры, действует Международный центр Alem.ai. С учетом исключительной важности этой темы предлагаю рассмотреть возможность подготовки Программы центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту, чтобы все наши научные центры, университеты, технологические компании могли бы обмениваться информацией и опытом», – отметил Глава нашего государства.

Президент Казахстана полагает, что принципиальным условием является безопасное применение нейросетей. Он сообщил, что связанные с этим риски уже становятся предметом серьезного международного обсуждения.