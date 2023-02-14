Токаев поддержал идею строительства предприятия по утилизации ПХД-отходов в Степногорске

Президент, Поездки
47

В беседе с жителями города президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область осмотрел двор в 6-м микрорайоне Степногорска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными на придомовой территории, а также побеседовал с местными жителями. Во дворах города установлены детские и спортивные площадки, тренажеры, обустроены тротуары, асфальтированы дороги с увеличением количества парковочных мест.

В рамках бюджета народного участия акиматом Степногорска третий год подряд осуществляются проекты по благоустройству. Проекты для реализации выбираются жителями путем голосования.

В 2023 году на ремонт дворов Акмолинской области из регионального бюджета выделено около 900 млн тенге, из которых половина предназначена для Степногорска.

В беседе с жителями города президент отметил, что уделяет пристальное внимание развитию Степногорска. В числе важных вопросов, вызывающих беспокойство граждан – состояние местной ТЭЦ и тепловых сетей.

"Ознакомившись с ситуацией на этом предприятии, я принял решение вникнуть в эти вопросы. Я дал поручение, чтобы Правительство совместно с акиматом и владельцами предприятия сели и выработали алгоритм действий и принятия решений", – подчеркнул глава государства.

Горожан также интересовали вопросы экологии. В частности, Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу обеспокоенности местных жителей в связи с хранением ПХД-отходов в Степногорске.

"Я в курсе этого вопроса, только что мне доложили, что есть следующее решение – построить мини-предприятие по утилизации. Поддерживаю такое решение", – сказал президент.

Не осталась без внимания и ситуация вокруг рудника «Бестобе». Вопрос находится на контроле главы государства, местным органам даны поручения по решению имеющихся проблем.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал горожанам здоровья, успехов и благополучия.

Популярное

Все
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
"Они даже не спят" – жители Турции благодарят казахстанских спасателей
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки
Казахстанку пытались изнасиловать в поезде
Пропавшая в Турции казахстанка найдена погибшей
Пациентку, перенесшую 53 остановки сердца за сутки, спасли столичные врачи
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование маленькой астанчанки
Дебоширам – по заслугам
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

Токаев поручил детально проработать пути решения проблем те…
Президент ознакомился с развитием тепличных технологий в Ст…
Токаев ознакомился с работой клинико-реабилитационного цент…
Президент посетил Казахстанскую агроинновационную корпораци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]