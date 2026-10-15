Токаев поддержал процесс примирения между Азербайджаном и Арменией

– Это сближение после десятилетий глубоких разногласий открывает новые перспективы, создавая возможности для выстраивания мостов между Востоком и Западом. Благодаря твердой политической воле и значительному экономическому потенциалу СВМДА способно внести весомый вклад в реализацию крупных трансграничных проектов. Поэтому предлагаю совместно разработать Стратегию СВМДА по транспортной взаимосвязанности. Эта Стратегия позволит изучить потенциал основных международных транспортных маршрутов нашего региона, включая инициативу «Один пояс, один путь», международный транспортный коридор Север – Юг, Средний коридор и инициативу TRIPP, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время энергетическая безопасность находится под угрозой полного разрушения.

– Трансграничная энергетическая инфраструктура все чаще подвергается воздействию конфликтов. В результате на энергетических рынках по всему миру сохраняется нестабильность. Эта неопределенность угрожает замедлить экономический рост далеко за пределами стран, непосредственно затронутых происходящими событиями. Именно поэтому Казахстан делает ставку на партнерство. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере поставок зеленой энергии, заложив основу для создания Каспийского зеленого энергетического коридора, который объединит наши энергосистемы и обеспечит их дальнейшее соединение с европейскими рынками через Черное море, – сообщил Глава государства.