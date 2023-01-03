Токаев подписал поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду .

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Основными задачами законопроекта являются минимизация коррупционных проявлений посредством превентивных мер контроля необоснованного обогащения лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций и приравненных к ним, а также обеспечение надлежащей защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, в том числе путем гарантий от ущемления их трудовых прав и конфиденциальности представленной информации.