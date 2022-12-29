Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Президент , Транспорт
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Текст закона публикуется в печати.
Нормы закона направлены на совершенствование механизма организации деятельности в сферах гражданской авиации, автомобильных дорог, морского и железнодорожного транспорта, недропользования.