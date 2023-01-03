Токаев подписал закон о сохранении и воспроизводстве казахских пород собак

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Глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак -тазы и тобет охватывает широкий спектр направлений: создание научной базы, необходимой для сохранения этих пород путем научной оценки генетического качества, проведение селекционных осмотров, составление банка данных для осуществления статистического анализа наследственных болезней и патологий, ведения единой родословной книги.

Основная цель законопроекта: установление правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.