Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС

Президент, Международное сотрудничество, Экономика
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Согласно документу, страны ЕАЭС будут совместно контролировать порядок зачисления таможенных пошлин.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как отмечается в заключении к законопроекту, Соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза было подписано главами государств – членов Евразийского экономического союза 16 ноября 2021 года в Москве.

Соглашение определяет организацию и проведение совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения уполномоченными органами государств-членов положений пункта 53 Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложение 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

«Ратификация Соглашения обеспечит проверку и контроль зачисления подлежащих распределению сумм ввозных таможенных пошлин на единый счет уполномоченного органа государства-члена; полноты и своевременности перечисления уполномоченными органами государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, подлежащих распределению между бюджетами государств-членов; соблюдения уполномоченными органами государств-членов установленных для каждого государства-члена нормативов распределения сумм ввозных  таможенных пошлин», - говорится в заключении к документу.

Текст закона публикуется в печати.

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