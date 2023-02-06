Токаев подписал закон о цифровых активах

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: gov.kz

Главой государства также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации».

Тексты законов публикуются в печати.

Цель законов – создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Казахстане.

Задачами законов являются введение лицензирования деятельности цифровых майнеров, осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов, представление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения, регламентация деятельности бирж цифровых активов, государственный контроль в сфере цифровых активов, регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

Закон будет способствовать формированию легального рынка цифровых активов, привлечению иностранных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем повлечет развитие экономики Казахстана в целом, повышение ее конкурентоспособности, увеличение поступлений в государственный бюджет.