Токаев подписал закон о защите детей от кибербуллинга

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Основной акцент в законе сделан на защиту прав детей. В частности, документ предусматривает сокращение срока постановки на учёт для получения жилища детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также расширяется компетенция местных исполнительных органов по созданию детских реабилитационных центров, вводятся законодательные меры по защите детей от травли, в том числе от кибербуллинга.

Отметим, что некоторые резнонасные нормы законопроекта получили широкое обсуждение в обществе. Гражданскими активистами озвучивались различные предложения и видения реализации норм по защите детей. Сенаторы, внимательно изучив предлагаемые законопроектом нормы, и с учетом поступивших обращений, пересмотрели ряд его положений. Так, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребёнка будут рассматриваться специально создаваемой для этого экспертной группой, тогда как ранее проект относил решение этих вопросов к единоличной компетенции уполномоченного органа.

Сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.