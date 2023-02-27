Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Документ направлен на ратификацию соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года.

Заключение данного соглашения прямо предусмотрено статьей 55 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Соглашение определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС с третьими странами в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты союза.

На сегодня принято 52 технических регламента союза, из них 45 вступили в силу.

Предполагается, что принятие соглашения позволит осуществлять взаимное признание результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в союзе и на территории третьей страны.

Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

Предлагаемый подход направлен на продвижение отечественной продукции. В соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан.

Текст закона публикуется в печати.