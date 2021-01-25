Токаев подписал закон по вопросам субсидирования питьевого водоснабжения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам субсидирования питьевого водоснабжения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения", – говорится в сообщении.