Токаев подписал закон по защите Каспийского моря от загрязнения
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Текст Закона публикуется в печати.
Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря был подписан 12 декабря 2012 года в Москве.
Целью протокола являются предотвращение, снижение, контроль и максимально возможное устранение загрязнения Каспийского моря из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше.
В этой связи протоколом предусматриваются принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения, регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии, создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ.