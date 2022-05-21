Фото: akorda.kz
Президент
Токаев подписал законы о биологической безопасности

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Также Президентом страны подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».

Тексты законов публикуются в печати.

Законы направлены на построение скоординированной системы государственного управления в сфере биологической безопасности, а также создание единой системы учёта и мониторинга данных об обращении патогенных биологических агентов. Кроме того, определены приоритеты и направления науки в области биобезопасности. 

Ранее в Казахстане не было специального закона для правового регулирования сферы биологической безопасности. 

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