Токаев поговорил по телефону с Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Также Касым-Жомарта Токаева поздравили глава Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.