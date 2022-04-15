Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Президент
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства и Наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами.

Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

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