Токаев поговорил по телефону с Путиным

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.