Токаев положительно оценил реализацию совместных с Оманом проектов

Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе переговоров Глава государства приветствовал Султана Омана в Казахстане, подчеркнув, что это его первый визит в Центральную Азию в качестве Султана.

– Мы рассматриваем Оман как проверенного временем и надежного партнера Казахстана в арабском мире. В следующем году мы с гордостью отметим знаменательную дату – 35-летие дипломатических отношений между Казахстаном и Оманом. За этот период нам удалось заложить прочный фундамент для перехода к новому динамичному этапу партнерства, основанного на многолетних прочных узах дружбы, взаимной поддержки и солидарности. Ярким свидетельством нарастающей синергии между нашими странами стал недавний плодотворный визит в Астану делегации высокого уровня Омана во главе с заместителем Премьер-министра по экономическим вопросам Тейязином бин Хайтамом Аль Саидом, – отметил Президент Казахстана.

Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности принесут существенную пользу двум братским народам и позволят вывести стратегическое партнерство на новый уровень.

– По итогам переговоров мы подпишем значительный пакет двусторонних соглашений, охватывающих различные направления экономического сотрудничества, включая энергетику, транспорт и логистику, сельское хозяйство, информационные технологии и цифровизацию, здравоохранение, а также другие сферы. Кроме того, мы примем Совместное заявление, определяющее приоритетные направления нашего партнерства, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил реализацию ряда совместных проектов, среди которых освоение нефтяного месторождения Дунга, предприятия компании Solidcore Resources в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, совместный инвестиционный фонд с Oman Investment Authority, а также развитие гостиничной и курортной инфраструктуры.

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и успешные переговоры, отметив поступательное развитие всестороннего казахско-оманского сотрудничества.

– Оман придает большое значение взаимодействию с Казахстаном. Мы приветствуем тот импульс, который получило двустороннее сотрудничество в последние годы. Обмен визитами на высоком уровне и работа Совместной Межправительственной комиссии создали прочную основу, которая позволит нам выйти на более амбициозный уровень сотрудничества, – сказал Султан Омана.

По словам Хайсама бен Тарика Аль Саида, Оман видит значительные возможности для роста, инвестиций и сотрудничества с Казахстаном в разных секторах, включая энергетику и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, транспорт и логистику, финансовые услуги, туризм, технологии и искусственный интеллект.

– Мы приветствуем реализацию проектов, объединяющих наши суверенные инвестиционные институты, частный сектор и специализированные государственные структуры. Транспортное сообщение является еще одной областью, имеющей важное значение. Казахстан занимает стратегическое положение вдоль основных глобальных торговых коридоров, соединяющих Азию и Европу, в то время как Оман обеспечивает прямой морской доступ к ключевым рынкам Персидского залива, Индийского океана, Азии и Африки. Использование этих взаимодополняющих преимуществ открывает значительные возможности для роста и представляет большую ценность для обеих стран. Поэтому мы с нетерпением рассчитываем на развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие торгового коридора через порты Омана, а также укрепление авиасообщения между нашими странами, – отметил Султан Омана.

Хайсам бен Тарик Аль Саид пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Оман с визитом в любое удобное для него время.