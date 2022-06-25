Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана

Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами деятельности Международного финансового центра "Астана" за 2021 год.

Президенту было доложено о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days. В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых – новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.