Токаев поручил детально проработать пути решения проблем теплоснабжения Степногорска

Президент, Поездки, Энергетика
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Как доложил аким области Ермек Маржикпаев президенту, тепловые сети в Степногорске изношены на 82%.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске. В ходе посещения его проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.  

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в Степногорске, также работают 663 котельных.

Средний износ котельного оборудования достиг 50%, 9 теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных.

Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.

Заслушав доклад акима области, президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.  

"Роман Васильевич, Вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-то безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что Вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президенту также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау.

Как сообщил аким, совместно с Правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

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